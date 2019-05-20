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Trump: İran hazır olduğunda bizi arayacak

AA

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, ABD´nin İran ile müzakereye çabaladığına dair yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İran hazır olduğunda bizi arayacak" dedi

Trump

ABD´nin, Basra Körfez´e savaş gemisi göndermesi sonrası iyice yükselen tansiyon, birkaç gün sonra karşılıklı açıklamalar ile düşmüştü ancak Trump´ın dünkü "İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmi sonu olur. ABD'yi bir daha asla tehdit etmeyin" mesajı sonrası tansiyon yeniden yükseldi.

DHA'nın haberine göre ABD Başkanı Trump, İran´a yönelik sosyal medyada salvolarına bugün de devam etti. Trump, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı: "Yalan haberler, hiçbir bilgileri olmadan, ABD´nin İran ile müzakere yapmaya çalıştığına dair tipik bir yanıltıcı açıklama yayınladı. Bu bir yanlış rapordur. İran hazır olduğunda bizi arayacak. Bu arada, ekonomileri çökmeye devam ediyor - İran halkı için çok üzücü!"

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