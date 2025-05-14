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        Haberler Dünya Trump, Katar'ın hediye ettiği uçağın kendisine değil Pentagon'a verileceğini açıkladı | Dış Haberler

        Trump, Katar'ın hediye ettiği uçağın kendisine değil Pentagon'a verileceğini açıkladı

        ABD Başkanı Trump, Katar'ın hediye ettiği Boeing 747 model uçağına ilişkin yaptığı açıklamada, uçağın kendisine değil, Pentagon'a verileceğini söyledi. Trump, "Uzun yıllar başarıyla savunduğumuz bir ulus olan Katar'dan bir hediye." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:30
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        Trump'tan Katar'ın hediye ettiği uçağa ilişkin açıklama
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        ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın hediye ettiği Boeing 747 model uçağın kendisine değil, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) verileceğini bildirdi.

        Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Katar'ın hediye ettiği Boeing 747 uçağına ilişkin açıklama yaptı.

        Uçağın kendisine değil, ABD Hava Kuvvetlerine yani Pentagon'a hediye edildiğini vurgulayan Trump, "Uzun yıllar başarıyla savunduğumuz bir ulus olan Katar'dan bir hediye." ifadesini kullandı.

        Trump, "teslimatı geciken Boeing uçaklar ulaşana kadar" hediye edilen uçağın, başkanlık uçağı Air Force One olarak kullanılacağını kaydetti.

        Başkan Trump, "İyi iş çıkardığımız için bizi ödüllendiren bir ülkeden bedavaya alabilecekken neden ordumuz, dolayısıyla vergi mükelleflerimiz yüz milyonlarca dolar ödesin? Bunun yerine bu birikim, Amerika'yı yeniden büyük yapmak için kullanılacak. Ülkemiz adına bu hediyeyi, yalnızca bir aptal kabul etmezdi." değerlendirmesinde bulundu.

        New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Katarlı bir yetkili, önerinin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu belirtmiş, Beyaz Saraydan yapılan açıklamada da kabul edilen hediyelerin yasalara uygun şekilde alınacağının altı çizilmişti.

        Trump, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, Pentagon'un 40 yıllık başkanlık uçağı Air Force One yerine Boeing 747-8 uçağını kabul edeceğini belirtmiş, yeni uçağın "tamamen ücretsiz" olacağını vurgulamıştı.

        Demokrat Kongre üyeleri, uçağın fiyatının yaklaşık 400 milyon dolar olduğuna işaret ederek Trump'ın başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra da bu uçağı kullanabilecek olmasının etik olup olmadığını sorgulamıştı.

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