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HaberlerDünya

Trump: Mars'a bayrak dikeceğiz!

HABERTURK.COM

ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 243. yıl dönümü, ülke genelinde kutlanırken, Başkan Donald Trump'ın Washington'da yaptığı konuşma ile tank ve uçakların da yer aldığı özel tören güne damgasını vurdu. Trump 'Mars'a bayrak dikme sözü' verdi

Donald Trump

 Washington'daki törenlerin gündüz bölümünde, geleneksel olarak düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı. Akşam saatlerinde "Amerika'ya Selam" temasıyla düzenlenen 4 Temmuz kutlamalarına Başkan Trump da katıldı.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen geleneksel kutlamalarda polis, asker, şerif ve kovboyların da katılımıyla geçit töreni düzenlendi. Anayasa Bulvarı'nın iki tarafında toplanan binlerce kişi, geçit törenini ellerinde bayraklarla izledi.

Akşamüstü yapılan ve önceki yıllardan farklı olarak tankların ve savaş uçaklarının da yer aldığı özel kutlamada ise Trump, 70 yılın ardından Lincoln Anıtı önünde Amerikalılara seslenen ilk başkan olarak kayıtlara geçti.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARDINDA...

ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasını kurşun geçirmez camın ardından yaptı. Trump'ın konuşma yaptığı kürsünün önünde olan kişilere ise parayla bilet satıldığı ortaya çıktı.

Kurşun geçirmez cam, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Martin Luther King'in yapmış olduğu konuşma hatırlatılarak, "King 'Bir rüya konuşması yaptım' derken kurşun geçirmez cam yoktu. Korkaksın Trump" ifadeleri kullanılırken, kameralara yansıyan yağmur nedeniyle de kalitesiz görüntü oluştu.

MARS'A BAYRAK DİKME SÖZÜ

Trump burada yaptığı konuşmada, "ABD tek sayfalık bir kağıda atılan 56 imzayla, insanlık tarihinin en büyük politik yolculuğuna başladı" ifadesini kullandı.

Amerikalılara 'davalarına sadık kalma' çağrısı yaparken, konuşmasında güncel siyasete yer vermedi. Tarihimizi, halkımızı, bayrağımızı koruyan kahramanlarımızı koruyoruz" dedi. ABD'nin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyleyen Trump, "Şu an en güçlü halinde. Amerikalılar için hiçbir şey imkansız değil" ifadelerini kullandı.

2020 seçimlerine vurgu yaparak, 2020 yılı ve sonrası hedeflerine ilişkin ise, "Günün birinde Mars'a Amerikan bayrağını dikeceğiz" dedi.

TANK VE UÇAKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yoğun yağmura rağmen toplanan on binlerce Amerikalı, coşku içinde kutlamalara eşlik ederken, kutlamalara Trump tarafından dahil edilen Amerikan ordusuna ait tank ve uçaklar ilgi çekti.

70 ton ağırlığındaki Abrams tankları ve üretimine 1940'larda son verilen Sherman tankları, Lincoln Anıtı'nın arkasındaki yolda konuşlandırıldı.

Konuşmasında ABD tarihinden örneklerle Amerikan halkının dünya tarihinde büyük ve önemli bir millet olduğunu anlatan Trump, özellikle Amerikan milliyetçiliğinin önemine vurgu yaptı. Amerikan ordusuna da birçok kez atıf yapan Trump, ordu mensuplarının gösterdiği fedakarlığın önemine işaret etti.

 

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