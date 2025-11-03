Trump: Nvidia’nın en gelişmiş yapay zeka çipleri sadece ABD’ye verilecek

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekâ teknolojilerinde küresel rekabetin merkezinde yer alan Nvidia’nın en gelişmiş çiplerinin yalnızca Amerikan şirketlerine sağlanacağını duyurdu. CBS televizyonunda yayımlanan “60 Minutes” programında konuşan Trump, Nvidia’nın Blackwell serisi çiplerinin Çin ve diğer ülkelere satılmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Bu açıklama, ABD’nin yapay zekâ alanındaki liderliğini koruma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

BLACKWELL ÇİPLERİNE ULUSAL KORUMA

Trump, “En gelişmiş olanları sadece Amerika’ya vereceğiz. Başka kimseye vermeyeceğiz,” diyerek Nvidia’nın Blackwell serisi çiplerinin stratejik önemine dikkat çekti. Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada da bu tutumunu yineleyen Trump, “Bu çipleri başkalarına vermiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇİN’E SINIRLI ERİŞİM İHTİMALİ

Trump, Çin’e Blackwell çiplerinin daha az gelişmiş versiyonlarının satılabileceğini ima etti. “Onların Nvidia ile çalışmasına izin verebiliriz ama en gelişmiş olanlar konusunda değil” diyerek Çin’e yönelik teknoloji ihracatında daha sıkı kontrollerin sinyalini verdi. Bu açıklama, Washington’daki Çin karşıtı çevrelerden destek buldu. Temsilciler Meclisi Çin Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi John Moolenaar, bu tür bir satışın “İran’a silah kalitesinde uranyum vermekle eşdeğer” olacağını söyledi.