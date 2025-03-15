Trump: Pazartesi daha çok şey biliyor olacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da ateşkes sağlanması için devam eden görüşmelere dair açıklamada bulundu.

Trump, Sharyl Attkisson'a verdiği röportajda ateşkes görüşmelerine değinerek "Çok karmaşık bir durum, berbat bir savaş. Bence, iyiye gidecek. Biliyorsunuz ki Ukrayna ile ateşkes anlaşmamız var. Rusya ile de anlaşmaya çalışıyoruz. Pazartesi günü biraz daha fazla şey biliyor olacağız." dedi.

Trump ayrıca, Adalet Bakanlığına yaptığı ziyarette kürsüden de konuşma yaptı.

Rusya ve Ukrayna ile iyi telefon görüşmeleri yaptıklarını belirten Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'ye saygısı olduğunu ifade etti.

Trump, konuşmasında Ukraynalı askerlerin Kursk'ta kuşatıldığını yineleyerek "Ukraynalı askerler kuşatıldı. Büyük tehlikedeler. Biden bu savaşın çıkmasına izin vermemeliydi. Senden çok daha iri birini karşına almak istemezsin, paran bile olsa... Onlara çok para ve teçzihat verdik." dedi.

Trump ayrıca Putin'e Kursk'la ilgili yaptığı çağrıyı hatırlatarak "Onlardan askerleri öldürmemelerini istedim, lütfen... Onların öldürülmesini istemiyoruz..." şeklinde konuştu.

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