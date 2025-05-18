ABD Başkanı Trump Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek: "Umarım ateşkes gerçekleşir"

Rusya-Ukrayna hattında taraflar, üç yıl sonra ilk defa barış için İstanbul'da bir araya geldi. Cuma günü gerçekleşen görüşmelerin ardından müzakerelerin devam edeceği mesajı verildi. ABD Başkanı Donald Trump da pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.

İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından açıklama yapan Trump mesajında, "Görüşmenin konusu, her hafta ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukrayna askerini öldüren 'kanı' durdurmak ve ticaret olacak" dedi.

"UMARIM ATEŞKES GERÇEKLEŞİR"

Trump ayrıca, "Umarım verimli bir gün olur, bir ateşkes gerçekleşir ve bu çok şiddetli ve asla olmaması gereken savaş sona erer" ifadelerini kullandı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rus devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya devlet başkanları arasında bir telefon görüşmesi için hazırlıkların sürdüğünü doğruladı.

Trump'ın Rus lider Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna lideri Zelenskiy ve NATO liderleriyle telefonda görüşmesi bekleniyor.