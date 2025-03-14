Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu: Çok verimliydi | Dış Haberler

        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu: Çok verimliydi

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 'son derece verimli' bir görüşme yaptığını duyurdu. Trump'ın paylaşımının ardından ise Beyaz Saray bir açıklama yaparak, "Görüşmeyi gerçekleştiren kişi ABD Elçisi Witkoff. Trump, Putin'le konuşmadı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 17:05 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

        Son derece iyi ve verimli bir görüşme olduğunu söyleyen Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için önlerinde çok iyi bir şans olduğunu söyledi.

        Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık ve bu korkunç, kanlı savaşın nihayet sona erebileceğine dair çok iyi bir şans var" diyen Trump, Putin'den "tamamen kuşatılmış" Ukrayna birliklerinin hayatını bağışlamasını talep ettiğini ifade etti.

        Rus güçler, Kursk bölgesine düzenledikleri operasyonlarla Ukrayna birliklerini bölgeden çekilmeye zorluyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde son bir haftada 29 yerleşim birimini geri aldıklarını duyurdu.

        REKLAM

        ABD diplomat heyeti, Ukrayna ve ABD'nin üzerinde anlaştığı ateşkes taslağını Rus heyetine sunmak için dün Moskova'ya gitmişti.

        Beyaz Saray,Trump'ın paylaşımının ardından bir açıklama yaparak, "Görüşmeyi gerçekleştiren kişi ABD Elçisi Witkoff. Trump, Putin'le konuşmadı" dedi.

        Zelenskiy: Rusya savaşın bitmesini istemiyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 30 günlük ateşkes için koşullar oluşturma girişimlerinin sadece "süreci karmaşıklaştırdığını ve sürüncemede bıraktığını" söyledi.

        Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Zelenskiy, "Rusya savaşın devam etmesini ve diplomasinin çökmesini isteyen tek taraftır" dedi.

        Zelenskiy daha sonra yaptığı açıklamada ise benzer bir söylemde bulunarak "Putin bu savaşı bitiremez. Çünkü bu onun elinde bir şey bırakmaz." şeklinde konuştu.

        UKRAYNA ORDUSUNDAN KURSK AÇIKLAMASI

        Donald Trump'ın Ukrayna Ordusunun Kursk'ta kuşatıldığına dair iddialarıyla ilgili Ukrayna'dan açıklama geldi.

        Ukrayna Ordusu yetkilierince yapılan açıklamada, Ukrayna askerlerinin kuşatıldığı iddiaları yalanlandı. Açıklamada, ordunun daha uygun pozisyonlara çekildiği bilgisine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"