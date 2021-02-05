Trump, Senato'daki azil yargılamasında ifade vermeyecek

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6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından azil istemiyle gelecek hafta Senato'da yargılanacak Trump'la ilgili süreç devam ediyor.

Trump'ın avukatı Jason Miller, eski ABD Başkanı'nın Senato'daki yargılamada yemin altında ifade vermesini isteyen Demokratlara kesin bir şekilde ret cevabı verdi.

Miller, Senato'daki yargılama sürecinde "savcılık" görevi görecek Demokrat vekillerin Trump'a yaptıkları ifade çağrısının "komik" olduğunu savunarak, "Başkan anayasal olmayan bu süreçte ifade vermeyecektir." açıklamasını yaptı.

Senato'daki süreçte "savcılık" görevi görecek Demokrat vekiller, Trump'ın avukatlarına resmi bir mektup göndererek eski Başkan'ın "yemin altında" ifade vermesi çağrısı yapmıştı.

SENATO'DAKİ AZİL YARGILAMA TAKVİMİ

Biri polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Trump'ın Senato'daki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.

Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8 Şubat'a kadar sunmasını gerektiren takvime göre Trump'ın azil istemiyle Senato'daki yargılanmasına 9 Şubat Salı günü başlanabilecek.

Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senato'da en az 3'te 2 çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senato'da Trump'ın suçlu bulunmasına oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor.