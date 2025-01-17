Trump Şi Cinping ile görüştü

47. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping telefonda görüştü.

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ikili, yeni dönemde ilişkilerin önemine dikkat çekerek yeni dönemle ilgili umutlarını dile getirdi.

Şi Cinping ayrıca ikili ilişkilerin ilerlemesi konusunda iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Şi Cinping ayrıca her iki ülkenin de vatandaşlarına daha bir yaşam sunmaya çalıştığını ve hedeflerinin aynı olduğunun altını çizdi.

Şi Cinping ayrıca iki ülkenin dost ve ortak olabileceğine değinerek yeni dönemde barış ve refahın hâkim olması gerektiğini ifade etti.

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Donald Trump ise sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Çin Devlet Başkanı ile görüştüm. Görüşme her iki taraf için de olumluydu. Beklentim problemleri birlikte çözebileceğimiz yönünde. Başkan Şi Cinping ile ben dünyayı daha barışçıl ve güvenli bir yer hâline getirebiliriz" dedi.