Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump: Soros yargılanmalı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: George Soros yargılanmalı

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li iş insanı George Soros ve oğlunun yargılanması gerektiğini ifade ederken "Dikkat edin, sizi izliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 16:20 Güncelleme: 27.08.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Soros yargılanmalı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li iş insanı George Soros'la ilgili açıklamada bulundu.

        Açıklamasını Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yapan ABD Başkanı, George Soros ve radikal solcu olarak nitelendirdiği oğlunun, organize suçlar dahil bir dizi suçu kapsayan RICO yasası uyarınca yargılanması gerektiğini ifade etti.

        ABD başkanı, Soros'un ABD'de şiddet içeren protestolara neden olduğunu ifade ederken, açıklamasının sonunda "Dikkatli olun, sizi izliyoruz." dedi.

        Donald Trump, Soros'la birlikle bir grup "psikopatın" da ABD'ye büyük zarar verdiğini belirtti.

        George Soros daha önce, ülkelerin iç işlerine müdâhil olduğu gerekçesiyle Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi siyasetçilerin de tepkisini çekmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        İspanya'da binlerce kişi 120 ton domatesi birbirine attı
        İspanya'da binlerce kişi 120 ton domatesi birbirine attı
        "Rakibi domine etmek istiyoruz!"
        "Rakibi domine etmek istiyoruz!"
        Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Ölümle biten barış!
        Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Ölümle biten barış!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?