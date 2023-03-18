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HABERTURK.COM / Ajanslar

Trump, Cumartesi günü erken saatlerde sosyal medya platformu Truth Sosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, Manhattan bölge savcılığından gelen bilgilerin Salı günü gözaltına alınacağını gösterdiğini söyledi.

"PROTESTO EDİN VE ÜLKENİZİ GERİ ALIN" Trump takipçilerini protestoya çağırdı. Trump açıklamasında "Protesto edin ve ülkenizi geri alın" dedi. New York'taki kolluk kuvvetleri Trump'ın suçlanabileceği ihtimaline karşı güvenlik hazırlıkları yapıyor. Eski başkanın suçlanıp suçlanmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama veya zaman dilimi ise şimdilik kamuoyuna açıklanmadı. Bölge savcılığı medyanın konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

SUS PAYI ÖDEMESİ Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunmuştu.



Trump, Daniels'ın iddialarını yalanlarken Trump'a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

420 BİN DOLAR ÖDEME Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını savunmuştu.



Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarından Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye gönderilmişti.



O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan bölge savcılığı "sus payı ödemesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını başlatmıştı. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.