Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Trump sosyal medya hesabından açıkladı: Gözaltına alınacağım

Eski ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformundaki açıklamasında 'sus payı ödemesi' olarak bilinen soruşturma kapsamında Salı günü gözaltına alınacağını belirtti.

Trump sosyal medya hesabından açıkladı: Gözaltına alınacağım
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Trump, Cumartesi günü erken saatlerde sosyal medya platformu Truth Sosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, Manhattan bölge savcılığından gelen bilgilerin Salı günü gözaltına alınacağını gösterdiğini söyledi.

"PROTESTO EDİN VE ÜLKENİZİ GERİ ALIN"

Trump takipçilerini protestoya çağırdı. Trump açıklamasında "Protesto edin ve ülkenizi geri alın" dedi.

New York'taki kolluk kuvvetleri Trump'ın suçlanabileceği ihtimaline karşı güvenlik hazırlıkları yapıyor.

Eski başkanın suçlanıp suçlanmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama veya zaman dilimi ise şimdilik kamuoyuna açıklanmadı. Bölge savcılığı medyanın konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

SUS PAYI ÖDEMESİ

Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunmuştu.

Trump, Daniels'ın iddialarını yalanlarken Trump'a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

420 BİN DOLAR ÖDEME

Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını savunmuştu.

Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarından Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye gönderilmişti.

O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan bölge savcılığı "sus payı ödemesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını başlatmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Skandal ve entrikalarla dolu 7 kraliyet düğünü!
DÜNYA Skandallarla dolu kraliyet düğünleri!
Sırbistan'da Kosova ile normalleşme anlaşması protesto edildi
DÜNYA Sırbistan'da Kosova ile normalleşme anlaşması ...
Avustralya’da milyonlarca balık öldü
DÜNYA Avustralya’da milyonlarca balık öldü
Fransa'da protestolar sürüyor, sokaklar karıştı
DÜNYA Fransa'da protestolar sürüyor, sokaklar karıştı
Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen karanlık yüzü!
DÜNYA Dünyaca ünlü isimlerin karanlık yüzleri!
11 yıl sonra ilk ziyaret: Bakan Çavuşoğlu Mısır'da
DÜNYA 11 yıl sonra ilk: Çavuşoğlu Mısır'da
ABD'den Putin hakkındaki yakalama kararına destek
DÜNYA ABD'den Putin hakkındaki yakalama kararına destek
ABD ve Ukraynalı üst düzey yetkililer, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son durumu görüştü
DÜNYA ABD ve Ukraynalı yetkililerden kritik görüşme
Dünyadaki ülkelerin en ilginç gelenekleri ve kültürleri!
DÜNYA Dünyadaki en ilginç gelenekler
NASA hakkında bilinmeyen 10 tuhaf olay!
DÜNYA NASA hakkında bilinmeyen 10 detay!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.