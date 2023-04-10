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Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üçüncü Dünya Savaşı" ifadelerini kullandı. Trump paylaşımı, Facebook ve Twitter'a erişimi geçici olarak yasaklandıktan sonra 2021 yılında kurduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı.

Trump'ın endişe veren paylaşımı ile neyi kast ettiği anlaşılamadı, ancak birçok spekülasyona yol açtı. Geçen hafta da Trump, dünyanın "topyekün bir nükleer savaş yaşayabileceği" konusunda uyarıda bulunmuştu.

Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan dava kapsamında New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine 36 ayrı suçlama yöneltilirken, Trump mahkemenin ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ı da suçlamıştı.

Diğer ülkelerin nükleer silah kullanabileceği konusunda uyarıda bulunan Trump, "Bu, Biden yönetiminin liderliğinde topyekün bir nükleer Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilir. İster inanın ister inanmayın, ondan çok uzakta değiliz" ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca ABD ekonomisinin "çöktüğünü" ve enflasyonun "kontrolden çıktığı" konusunda uyarıda bulunmuştu. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.