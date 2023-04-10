Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan 3. Dünya Savaşı mesajı! Son dakika dünya haberleri
ABONE OL

Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan "3. Dünya Savaşı" mesajı

Eski ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Social Truth üzerinden kafaları karıştıran bir mesaj paylaştı. Trump paylaşımında "3. Dünya Savaşı" ifadelerine yer verdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan 3. Dünya Savaşı mesajı! Son dakika dünya haberleri
HABERTURK.COM

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üçüncü Dünya Savaşı" ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımı, Facebook ve Twitter'a erişimi geçici olarak yasaklandıktan sonra 2021 yılında kurduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı.

Trump'ın endişe veren paylaşımı ile neyi kast ettiği anlaşılamadı, ancak birçok spekülasyona yol açtı.

Geçen hafta da Trump, dünyanın "topyekün bir nükleer savaş yaşayabileceği" konusunda uyarıda bulunmuştu.

Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan dava kapsamında New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine 36 ayrı suçlama yöneltilirken, Trump mahkemenin ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ı da suçlamıştı.

Diğer ülkelerin nükleer silah kullanabileceği konusunda uyarıda bulunan Trump, "Bu, Biden yönetiminin liderliğinde topyekün bir nükleer Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilir. İster inanın ister inanmayın, ondan çok uzakta değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca ABD ekonomisinin "çöktüğünü" ve enflasyonun "kontrolden çıktığı" konusunda uyarıda bulunmuştu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran heyetinin hafta sonuna kadar Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor
DÜNYA İran heyetinin Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor
Tunus'ta iki göçmen teknesi battı: 4 ölü
DÜNYA Tunus'ta iki göçmen teknesi battı: 4 ölü
Finlandiya gerçekten dünyanın en mutlu ülkesi mi? Dünyanın en mutlu ülkesi neden Finlandiya?
DÜNYA Finlandiya gerçekten mutlu mu?
Papa Paskalya mesajında uluslararası topluma dünyadaki çatışmalara son vermeleri çağrısı yaptı
DÜNYA Papa'dan çatışmalara son verilmeli çağrısı
İspanya'nın kuzeyindeki orman yangınları üç haftadır sürüyor
DÜNYA İspanya'daki yangınlar üç haftadır sürüyor
Almanya'nın Hamburg şehrinde yangın paniği! 140 kişi tahliye edildi
DÜNYA Hamburg polisi uyardı: 140 kişi tahliye edildi!
Tansiyonu yükselten hamle! Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 71 hava aracı ve 9 gemi tespit edildi
DÜNYA Tansiyon yükseliyor mu? Tayvan çevresinde savaş ...
Binlerce İsrailli yine sokaklara çıktı
DÜNYA Binlerce İsrailli yine sokaklara çıktı
İsrail ordusu Suriye'yi vurdu
DÜNYA İsrail ordusu Suriye'yi vurdu
Ürdün ordusu, Suriye sınırında havada bir roketin patladığını bildirdi
DÜNYA Ürdün: Suriye sınırında roket patladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.