Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'tan Avrupa'ya "Rusya'dan petrol almayın" çağrısı - Güncel haberler | Dış Haberler

        Trump'tan Avrupa'ya "Rusya'dan petrol almayın" çağrısı

        ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunarak, "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 05:04 Güncelleme: 15.09.2025 - 05:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Avrupa'ya çağrı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Trump, New York'tan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        NATO'nun Rusya'ya yaptırım uygulaması konusunda, "Onlar işlerini yapmıyorlar. NATO bir araya gelmeli. Avrupa bir araya gelmeli." değerlendirmesinde bulunan Trump, Avrupa ülkelerinin halen Rusya'dan petrol almaya devam ettiklerini söyledi.

        ABD Başkanı, Avrupa ülkelerine, "Avrupa ülkeleri benim dostum ama onlar Rusya'dan petrol alıyorlar. Avrupa'nın Rusya'dan petrol almasına sadece bizim karşı çıkmamız beklenemez. Onların petrol almasını istemiyorum. Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Rusya'ya karşı harekete geçmeye hazır olduğunu kaydeden Trump, Avrupa ülkelerinin de benzer bir politika ile hareket etmesi gerektiğini savundu.

        Avrupa ülkelerinin şu anda sadece konuştuklarını ancak harekete geçmediklerini öne süren Trump, "Biz Rusya'dan petrol almıyoruz. Onlar ise Rusya'dan çok fazla petrol alıyorlar. Anlaşma bu değildi." dedi.

        Trump, Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinden çok nefret ettikleri için halen "olası barış anlaşması" için masaya oturmadığını ve bundan memnun olmadığını sözlerine ekledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #trump
        #avrupa
        #rusya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Batman'da araca silahlı saldırı: 4 ölü
        Batman'da araca silahlı saldırı: 4 ölü
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım