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        Haberler Dünya Amerika Trump'tan, Biden'a kanser teşhisi konulmasına ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Trump'tan, Biden'a kanser teşhisi konulmasına ilişkin açıklama

        ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın kanser teşhisine ilişkin "Kamuoyuna daha erken duyurulmamasına şaşırıyorum çünkü 9. seviyeye gelmek uzun zaman alıyor" değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 03:08 Güncelleme: 20.05.2025 - 03:10
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        Trump'tan, Biden'a kanser teşhisi konulmasına ilişkin açıklama
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        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada Biden'ın prostat kanseri teşhisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        AA'nın haberine göre; Biden'ın kanser teşhisinden "üzüntü duyduğunu" belirten Trump, teşhisin neden uzun sürdüğünü sorguladı. Trump, "Kamuoyuna daha erken duyurulmamasına şaşırıyorum çünkü 9. seviyeye gelmek uzun zaman alıyor." diye konuştu.

        Trump, kendisinin bilişsel ve fiziksel sağlık testlerinden "başarıyla" geçtiğini söyleyerek, "Eğer bakarsanız aynı doktor, Joe'nun bilişsel olarak sağlıklı olduğunu söylemişti. Onunla ilgili bir sıkıntı yoktu. Bunun üzücü bir durum olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

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        Eski ABD Başkanı Biden'ın, geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklanmıştı.

        Kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedilmişti.

        *Haberin fotoğrafları AP tarafından servis edilmiştir.

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        #joe biden
        #haberler
        #Donald Trump
        #ABD
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