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        Haberler Ekonomi Enerji Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi kararı - Enerji Haberleri

        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi kararı

        ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzaladı. Trump, söz konusu tarifelerin tüm ülkeler için geçerli olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 05:03 Güncelleme: 11.02.2025 - 05:05
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        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi kararı
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        ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen törende, ABD'nin tüm ülkelerden yaptığı çelik ve alüminyum ithalatına istisnasız tarife uygulanmasını öngören iki kararnameye imza attı.

        İthal çelik ve alüminyuma yüzde 25 oranında gümrük vergisi getiren kararnameleri imzalamasının ardından Trump, "Bu Amerika'yı yeniden zenginleştirmenin başlangıcı." değerlendirmesinde bulundu.

        AA'nın haberine göre; söz konusu tarifelerin tüm ülkeler için geçerli olduğunu belirten Trump, istisnasız olarak yüzde 25 oranında uygulanacağını ifade etti.

        Trump, üretimin ABD'de yapılması halinde gümrük vergisi uygulanmayacağını aktardı. Üretimin ülkede yapılmasının fiyatları da düşüreceğini savunan Trump, "Yabancı şirketler ABD'ye taşınacak, çeliklerini ve alüminyumlarını burada üretecekler. Sonuçta daha ucuz olacak." diye konuştu.

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        Trump, gelecek 4 hafta içinde otomobiller, ilaçlar ve çipler konusunda da toplantılar düzenleyeceklerini kaydetti.

        ABD Başkanı Trump, 2 gün içinde de mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri uygulayacaklarını belirterek, "Eğer misilleme yaparlarsa yani eğer tarifeleri biraz yükseltirlerse, biz de otomatik olarak yükseltiriz. Bu yüzden misilleme yapmalarının bir faydası olacağını düşünmüyorum." dedi.

        Ticaret Bakan Adayı Howard Lutnick de, Trump'ın ilk döneminde tarifeleri açıkladığında, sektörde istihdamın 120 bin kişi arttığını ancak tanınan istisnalar sonrasında 107 bin kişilik istihdamın kaybedildiğine işaret ederek, "Bunlar Amerika'daki çelik işçileriydi ve şimdi 120 bin kişilik istihdamı Amerika'ya geri getireceksiniz." ifadesine yer verdi.

        Lutnick, Trump'ın "Amerikan çelik işçilerini ayağa kaldıran" bir başkan olduğunu sözlerine ekledi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #gümrük vergisi
        #haberler
        #Donald Trump
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