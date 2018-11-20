Trump, Fox News ile yaptığı söyleşide, Usame bin Ladin'in Mayıs 2011'de McRaven liderliğindeki Özel Operasyonlar birliği tarafından Pakistan'da yakalanmasına değinerek, "Usame bin Ladin'i daha önce alt etseydik daha güzel olmaz mıydı?" yorumunu yaptı.

McRaven'in 2016'daki başkanlık seçiminde Demokrat rakibi Hillary Clinton'ın ve eski ABD Başkanı Barack Obama'nın destekçisi olduğunu dile getiren ABD Başkanı, "El Kaide liderini öldüren askerlere haklarını teslim etmek gerekmez mi?" sorusu üzerine ise askerlerin işlerini yaptığını ancak bin Ladin'in ABD'nin desteklediği ve yılda 1,3 milyar dolar verdiği Pakistan'da yaşadığını kaydetti.

Donald Trump, "Buna son verdim çünkü bizim için hiçbir şey yapmıyorlar, bizim için kahrolası tek bir şey yapmıyorlar." ifadesini kullandı.

Açıklamaları tepki çeken Trump, bir savaş kahramanını suçlayarak orduyu siyasi malzeme yapmakla eleştirildi.

Eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde Beyaz Saray terörle mücadele danışmanı Fran Townsend, Trump'ın açıklamaları için Twitter'da "iğrenç" ifadesini kullandı. Usame bin Ladin'in yakalandığı operasyon sırasında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) başkanlığını yapan Leon Panetta da Trump'ın, McRaven ile operasyonda emeği geçen askerler ve istihbarat görevlilerinden özür dilemesi gerektiğini söyledi.

McRaven da CNN'e yaptığı açıklamada, yönetimleri sırasında görev yaptığı hem George Bush hem de Barack Obama'nın hayranı olduğunu belirterek, "Siyasi partilerine bakmaksızın makamın itibarını muhafaza eden ve zor zamanlarda makamı ülkeyi bir araya getirmek için kullanan tüm başkanlara hayranım." diye konuştu.

Trump, Twitter hesabında da "Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." ifadesini kullanarak, bu duruma Usame bin Ladin'in Pakistan'da yakalanmasını örnek göstermişti.

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