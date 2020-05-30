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George Floyd cinayetinin ardından birçok şehirde kitlesel eylemlerin görüldüğü ve yer yer polisle çatışmaların yaşandığı ABD'de Başkan Donald Trump'tan flaş bir açıklama geldi.

Dün gece Beyaz Saray önünde yapılan gösterilerle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Trump, "Profesyonelce yönetilen Beyaz Saray'daki 'sözde' göstericilerin George Floyd'la pek bir işi yoktu. Sadece sorun yaratmak için oradaydılar. Gizli Servis onlarla kolayca başa çıktı. Bugün, anladığım kadarıyla, Beyaz Saray'da bir MAGA gecesi olacak???" ifadelerini kullandı.

Trump'ın seçim sloganı olan Make America Great Again (Amerika'yı yeniden büyük yap) kısaltması olan MAGA gecesi ifadesi, Trump'ın kendi destekçilerini Beyaz Saray önüne çağırması şeklinde yorumlandı.

ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından birçok şehirde başlayan gösteriler nedeniyle sokaklardaki gerginliğin hala devam ettiği belirtiliyor.

Dün gece Beyaz Saray önündeki gösteriler nedeniyle, başkanlık konutu yoğun polis korumasına alınmış ve Beyaz Saray'a giriş çıkışlar durdurulmuştu.