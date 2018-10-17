Porno yıldızı Stormy Daniels, Trump'ın attığı bir tweete karşı hakaret davası açmıştı, ancak bu tweet hakim tarafından ifade özgürlüğü kapsamında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine karşı açtığı davalardan birini kaybeden porno yıldızı Stormy Daniels ile Twitter üzerinden alay etti.

Trump, yaptığı paylaşımda "Harika, şimdi artık at suratlının ve üçüncü sınıf avukatının peşinden artık gidebilirim" yazdı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018

Donald Trump ile ilişkiye girdiği iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels, kendisini susturmaya çalışmak suçlamasıyla Trump'a dava açmıştı.

Basında yer alan ve ikili arasında 2016 seçim kampanyası öncesi yapıldığı belirtilen 'gizlilik anlaşması'nın geçerli olmadığını söyleyen Daniels, söz konusu anlaşmanın Trump tarafından hiçbir zaman imzalanmadığını ileri sürüyor.

Trump'ın avukatının Daniels'e 'sus payı' olarak 130 bin dolarlık ödeme yapmış olduğu itirafına karşılık, açılan davada Daniels bunu da kabul etmeyerek sadece 'susması için korkutulduğunu' söylemişti.

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