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Trump'tan Putin'e 'Biden' çağrısı

Donald Trump yeni röportajında Rusya Devlet Başkanı Putin'den, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ilişkin bildiklerini anlatmasını istedi. 

Trump'tan Putin'e 'Biden' çağrısı
Trump'tan Putin'e 'Biden' çağrısı
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HABERTURK.COM

Katıldığı bir programda konuşan Trump, bir oligarkın Biden'ın oğluna 3.5 milyon dolar verdiğini iddia ederek "Neden Moskova Belediye Başkanı'nın eşi Biden ailesine 3,5 milyon dolar para verdi? Bu çok büyük bir para. Belediye başkanının eşi Hunter Biden'a 3.5 milyon dolar vermiş, bence Putin bunn cevabını biliyordur. Bence Putin bunu açıklamalı ve hepimiz yanıtı bilmeliyiz" dedi.

Trump'ın bahsettiği senato raporu ise Cumhuriyetçiler tarafından 2020 yılında paylaşılmıştı. Rapora göre belediye başkanının eşi Yelena Baturina Rosemont Seneca Thornton adlı bir firmaya 3.5 milyon dolarlık ödeme yaptı. Hunter Biden da Rosemont Seneca Advisors adlı şirketin kurucu ortakları arasında yer alıyordu.

Biden'ın avukatları CNN'e yaptıkları açıklamada danışmanlık sözleşmesi ödemesi alan firmanın aynı olmadığını ve farklı olduklarını söylemişti.

Baturina'nın Biden'la irtibatı ise "finansal ilişki" olarak tanımlanmıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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