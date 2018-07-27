Collins ve CNN'e göre, muhabirin Trump'ın Avrupa Komisyonu Başkanı'yla yaptığı görüşmeyle ilgili basın toplantısına alınmama nedeni daha önce Başkan Trump'a sorduğu soruların Beyaz Saray tarafından 'uygunsuz' bulunması. Collins, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i Oval Ofis'te ağırlayan Trump'ın görüşme öncesinde gazetecilere görüntü verildiği sırada soru sormak istedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin ertelenmesi ve ilişki yaşadığı eski Playboy modeline yapılacak ödeme hakkında Trump'ın avukatı Michael Cohen ile konuştuğu bir ses kaydını soran Collins, Trump'tan herhangi bir yanıt alamadı.

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) July 25, 2018

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da, Trump ile Juncker'ın görüntü vermesinin ardından Collins'in birkaç kez uyarılmasına rağmen Oval Ofis'ten ayrılmak istemediğini belirterek, "Rose Garden'da yapılacak bir sonraki basın etkinliğine katılmasının uygun olmayacağını kendisine çalışanlarımız iletti. Kanalından diğer gazetecilerin bu etkinliğe katılabileceğini açıkça dile getirdik" açıklamasında bulundu.

CNN yaptığı açıklamayla durumu kınadı ve uygulamanın intikam amacı taşıdığını kaydetti. CNN'in açıklamasında, "Bir basın mensubunu engellemeye yönelik alınmış bu karar bir misillemedir, serbest ve özgür bir basının göstergesi değildir. Daha iyisini hak ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en çok beğendiği televizyon kanallarından olan Fox News de CNN ve Collins'in yanında yer aldı. Cumhuriyetçilere verdiği destekle bilinen kanal, yazılı bir açıklama yaparak, CNN muhabiri Collins'in basına açık yapılan bir etkinlikte bulunma hakkının olduğunu kaydetti.

Amerikan CNN televizyonu, Başkan Donald Trump'la avukatı Michael Cohen arasındaki bir görüşmenin ses kaydını yayınlamış, Trump ile eski avukatı Cohen'in bu görüşmede, Trump'la ilişkiye girdiği iddia edilen Stormy Daniels ile ilgili haberin imtiyaz hakkını satın almak için olası bir ödeme yapılması hakkında konuşuyordu.

Trump, Ocak ayında da CNN muhabiri Jim Acosta'nın Norveç vatandaşlarıyla ilgili sözlerinin doğru olup olmadığını sormasına sinirlenerek, Acosta'yı kameralar karşısında "Dışarı" diyerek kovmuştu.

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