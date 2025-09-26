Trump'tan Türk heyetine övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede Trump'ın Türk heyetini övdüğü anlar kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeref defterini imzaladığı sırada, ABD Başkanı Trump "Size Türk heyetini tanıtalım" denildi. ABD Başkanı ise buna, "Ben onları herkesten iyi tanıyorum. Çok akıllılar, keşke bu kadar akıllı olmasalardı" yanıtı verdi.

ABD Başkanı'nı o sırada gösterdiği Türk heyetinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar yer alıyordu.

