        Haberler Dünya Trump'tan Türk heyetine övgü | Dış Haberler

        Trump'tan Türk heyetine övgü

        ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Türk heyetini övdüğü anlar kameralara yansıdı. ABD Başkanı Trump'a "Türk heyetini size tanıtalım" ifadesine Trump, "Ben onları herkesten iyi tanıyorum. Çok akıllılar keşke bu kadar akıllı olmasalardı" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 10:48 Güncelleme: 26.09.2025 - 10:48
        Trump'tan Türk heyetine övgü
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede Trump'ın Türk heyetini övdüğü anlar kameralara yansıdı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeref defterini imzaladığı sırada, ABD Başkanı Trump "Size Türk heyetini tanıtalım" denildi. ABD Başkanı ise buna, "Ben onları herkesten iyi tanıyorum. Çok akıllılar, keşke bu kadar akıllı olmasalardı" yanıtı verdi.

        ABD Başkanı'nı o sırada gösterdiği Türk heyetinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar yer alıyordu.

        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma Haberi Görüntüle
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi Haberi Görüntüle
