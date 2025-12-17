Habertürk
        Trump'tan Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı

        Trump'tan Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı

        ABD Başkanı Donald Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını verdiğini açıkladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 03:54 Güncelleme: 17.12.2025 - 03:56
        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha Venezuela yönetimini sert şekilde hedef aldı.

        Venezuela yönetimini "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıklarını kaydeden Trump, "Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır." değerlendirmesini yaptı.

        AA'nın haberine göre; söz konusu kuşatmanın, Venezuela'nın ABD'den çaldığını iddia ettiği tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları iade edene kadar süreceğini kaydeden Trump, "Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum." ifadesini kullandı.

        Venezuela'da Nicolas Maduro yönetiminin "gayrimeşru" olduğunu savunan Trump, "kendilerinden çalınan" petrol sahalarından elde edilen petrol ile Venezuela yönetiminin finanse edildiğini ileri sürdü.

        ABD Başkanı Trump, "Amerika, düşmanca bir rejimin petrolümüzü, topraklarımızı veya diğer varlıklarımızı almasına izin vermeyecektir. Bu varlıkların tümü derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmelidir" vurgusunu yaptı.

