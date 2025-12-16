Habertürk
        Trump: Temkinli ama olumlu ilerliyoruz

        Trump: Temkinli ama olumlu ilerliyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için sürdürülen diplomatik sürecin "temkinli ama olumlu" ilerlediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 01:18 Güncelleme: 16.12.2025 - 01:44
        
        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla ilgili Avrupalı liderlerle kapsamlı görüşmeler yaptığını belirterek, diplomatik sürecin “temkinli ama olumlu” bir seyir izlediğini söyledi.

        Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, yaklaşık bir saat önce Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelere değinerek, “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın da ele alındığı çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Uzun bir görüşme oldu. İşler iyi gidiyor gibi görünüyor ama bunun zor bir süreç olduğunu da biliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de uzun bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Trump, Almanya, İtalya, NATO, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Polonya, Norveç, Danimarka ve Hollanda liderleriyle “çok uzun ve çok iyi” temaslar gerçekleştirdiğini ifade etti.

        "Savaşın başlamaması için güvenlik garantileri üzerinde çalışıyoruz"

        ABD Başkanı Trump, Ukrayna’nın talep ettiği güvenlik garantilerinin Avrupa ile birlikte şekillendirildiğini vurgulayarak, “Avrupa, bu sürecin büyük bir parçası olacak. Savaşın yeniden başlamaması için güvenlik garantileri üzerinde çalışıyoruz. Savaşın tekrar başlamasını istemiyoruz.” dedi.

        "ŞARA'YA GÜVENİYORUM"

        ABD Başkanı Donald Trump, 13 Aralık'ta Suriye'de ABD askerlerinin ölümüne yol açan saldırı sonrasında, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya "hala güvendiğini" belirtti.

        Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Meksika Sınır Savunma Madalyası takdim töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

        Suriye'deki silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybetmesi sonrasında hala Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya güvenip güvenmediği sorusuna Trump, "Evet hala güveniyorum." sözleriyle yanıt verdi.

        Trump, söz konusu saldırının, Cumhurbaşkanı Şara ile "bir ilgisi olmadığını" ifade etti.

        ABD Başkanı Trump, "Bu, Suriye'nin gerçekten çok fazla kontrol edemedikleri bir kısmı. Sürpriz oldu, bu konuda (Şara) çok üzgün. Bunun üzerinde çalışıyor, güçlü bir adam." değerlendirmesinde bulundu.

        Saldırının terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu vurgulayan Trump, buna karşılık olarak "DEAŞ'ı sert bir şekilde vuracaklarını" söyledi.

        Trump, Suriye'de neden ABD askeri bulundurdukları sorusuna karşılık, "Çünkü Orta Doğu'da barışın sağlanmasını ve devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Suriye'de asker bulundurmanın da bu çabanın bir parçası olduğunu söyleyen Trump, söz konusu coğrafyanın "dünyanın zorlu bir bölgesi" olduğuna dile getirdi.

        Donald Trump, "(Beşar) Esad'dan kurtulduk, gerçekten kötü olan ve Orta Doğu'da barışın önünde engel olan diğer insanlardan kurtulduk." sözlerini ekledi.

        Gazze’de uluslararası istikrar gücünün faaliyete geçmesi konusunu değerlendirdi

        ABD Başkanı Trump, Gazze'de uluslararası istikrar gücünün ne zaman faaliyete geçeceğinin sorulması üzerine, "Bence bir biçimde zaten faaliyette. Zaten çok güçlü bir biçimde çalışıyor." dedi.

        Uluslararası İstikrar Gücüne daha fazla ülkeden katılım gerçekleşeceğinin altını çizen Trump, "İstediğim kadar asker gönderecekler." ifadesini kullandı.

        Orta Doğu'da bulunmadığı halde bölgede barışı görmek isteyen ülkeler olduğunu aktaran Trump, bu ülkelerin de söz konusu istikrar gücüne katılmak istediklerini belirtti. Trump, bunun kendisi için "oldukça şaşırtıcı" olduğunu sözlerine ekledi.

        *Fotoğraf: EPA/WILL OLIVER, temsilidir

