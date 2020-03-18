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Dünyanın farklı ülkelerinde hükümetler koronavirüs salgıına karşı ekonomik tedbirleri açıklarken artık gözler dünyanın en büyük ekonomisi ABD'ye çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, salgının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik çok önemli bir ekonomik teşvik planının bugün Senato'ya sunulacağını duyurdu.

Söz konusu ekonomik paket 1 trilyon dolarlık büyüklükte olacak. Bunun 250 milyar dolarının doğrudan vatandaşlara nakit olarak verilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mnuchin "Amerikalıların nakde ihtiyacı var ve Başkan onlara hemen nakit vermek istiyor...Yani 2 hafta içinde. Tüm Amerikalılara acil çek yollamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD basını söz konusu çeklerin miktarının kişi başı 1000 dolar olacağını bildirdi. Ancak şu an için bu nakit desteğinin koşulları hakkında çok fazla detay bilinmiyor. Destek paketi kapsamında bunun yanında başta havacılık olmak üzere zordaki sektörlere mali kaynak sağlanması bekleniyor. Büyük ihtimalle geçici bir süre için bazı şirketlerin vergiden muaf tutulması da yüksek bir ihtimal.

YÜZDE 20'YE ÇIKAR

ABD Senatosu'nun karşı karşıya kalınan tehlikenin boyutu sebebiyle çok fazla uzatmadan destek paketini onaylaması bekliyor. Yine ABD basını Steven Mnuchin'in senatörleri konuyla ilgili bilgilendirirken eğer ellerini çabuk tutmazlarsa ABD'de işsizliğin yüzde 20'ye çıkabileceğini söylediğini bildirdi.

Bu tahminin gerçekleşmesi mevcut rakamlarla ABD'de yaklaşık 32 milyon kişinin işsiz kalması anlamına geliyor. Son verilere göre ABD'de işsizlik yüzde 3.5 seviyesinde.

32 milyonun işsiz kalacağı beklentisi ilk anda kulağa fazla gelebilir ancak ABD Seyahat Birliği sadece turizm alanındaki iş kaybının 4.5 milyonu aşabileceğini açıkladı.