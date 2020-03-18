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İngiltere koronavirüse karşı 400 milyar dolarlık paket açıkladı

İngiliz hükümeti koronavirüs salgını sebebiyle duraksayan ekonomiye destek vermek için 330 milyar sterlinlik (400 milyar dolar) bir paket açıkladı. Paket kapsamında küçük işletmeler 25 bin sterline kadar hibe alabilecek. Bunun yanında ödeme zorluğu çekenlerin konut kredisi taksitleri 3 ay ertelenecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Maliye Bakanı Sunak "Bundan birkaç hafta önce devletin ekonomiye böyle bir müdahalesi hayal bile edilemezdi" dedi

corona virüsü destek paketi
HABERTURK.COM

İngiliz hükümeti koronavirüs salgının ekonomik etkilerini azaltmak için 330 milyar sterlinlik (400 milyar dolar) yeni bir paket hazırladı. Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak alınan önlemler kapsamında 330 milyar sterlinlik devlet destekli kredi ve hibe sunacaklarını açıkladı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Sunak "İstihdamı, gelirleri ve şirketleri destekleyeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Şirketlerin nakde erişime ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sunak "Devlet destekli kredilerle ihtiyaç duydukları nakde erişebilecekler. Bundan birkaç hafta önce devletin ekonomiye böyle bir müdahalesi hayal bile edilemezdi" ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgınının bir 'ekonomik acil durum' olduğunu vurgulayan Rishi Sunak bunların yanında bazı vergi indirimleri de getireceklerini duyurdu.

25 BİN STERLİN HİBE

Açıklanan plana göre İngiltere'deki küçük şirketler 25 bin sterline kadar hibe alabilecek. 

Şirketlere verilen desteklerin yanında ödeme zorluğu çekenler için konut kredileri ödemeleri de 3 ay ertelenecek. İngiliz hükümeti daha önce de başta havacılık ve turizm olmak üzere koronavirüs salgınından etkilenecek sektörlere destek vereceğini açıklamıştı.

 

Açıklanan bu desteklerin yanında küçük işletmeler koronavirüs salgınıyla ilgili İngiliz hükümetinden 'tavsiye' yerine 'karar' veiyor. Pazartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson vatandaşlara dışarıya çok çıkmamaları ve cafe restaurant gibi kalabalık yerelere gitmeme tavsiyesinde bulundu. 

Bu bir tavsiye olduğu ve resmi bir yasak kararı alınmadığı için küçük işletmeler zararlarını sigorta şirketlerinden temin edemiyor. 

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