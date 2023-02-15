TSKB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili yıkıcı bir şekilde etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlara destek olunmasına ve ilgili bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçların teminine yönelik olarak AFAD'a 55 milyon TL tutarında bağış yapılmasına ve söz konusu bağışın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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