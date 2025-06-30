TTB MONTAJI NASIL YAPILIR?

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan teknisyen Alperen Kumbasar, TTB montajının nasıl yapılacağını anlattı. Vatandaşların 30 Haziran'dan sonra eğer montajlarını tamamlamazlarsa 1 Temmuz'dan itibaren fişlerini kullanamayacağını aktaran Kumbasar, UTTS montajı yapacak vatandaşların "utts.gov.tr" üzerinden araçlarını kaydettirmeleri gerektiğini ve alınacak QR kod veya montaj bilgileriyle montaj sürecinin sorunsuz şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

"Gelen QR kod veya montaj bilgisiyle istasyonlara geliyor. Gerekli personellerle de montajı tamamlıyor. Biz, taktığımız UTTS cihazını pompaya yaklaştırdığımız zaman pompadaki iletişim cihazı makinemizi ve UTTS'yi görüyor. Ardından iletişim kutusuyla da bütün veriler aktarılıyor. Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri ya da işletmeye dahil olan ve işte kullanılan tüm taşıtlara TTB takılması zorunlu. UTTS taktırmayan kişilere özel usulsüzlük cezaları uygulanabilir."