2021 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda yer üstü iş yerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere işçi alınacak.

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile 11 kaynak işçisi, 13 mekanizasyon ve pres işçisi, 4 talaşlı imalat işçisi, 1 ağaç işleri işçisi, 1 elektrik olmak üzere 30 nitelikli eleman alımı yapılacak. 22 Kasım’da başlayacak başvurular 26 Kasım’da sona erecek. Başvuru yapacak adayların 18 ve 34 yaş arasında olması gerekiyor.

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