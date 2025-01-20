Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın kızları Maya ve Toprak 13 yaşında

6 yıllık evliliklerini 2017'de sonlandıran yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün'ün ikiz çocukları Maya ve Toprak 13'üncü yaşına girdi.

Çocuklarıyla birlikte uzun bir süredir yaşamını Paris'te sürdüren Büyüküstün, kızlarının doğum gününü kutladı.

Ünlü oyuncu, Paris'teki bir sokağın ortasına 13 rakamlarından oluşan uçan balonlarını ağırlıklarla sabitledi.

"GÜZEN KIZLAR NİCE YAŞALARA"

Onur Saylak da eski eşi ve kızlarına Paris'te eşlik etti. Eski eşler bir mekânda kız çocukları için pasta kesti. Saylak o anları "Güzel kızlar nice yaşlara" notu ile yayımladı.