Tuba Büyüküstün, Türkçe–Arapça karışıklığını düzeltti

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026, kırmızı halıda adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Uluslararası isimlerin yanı sıra birçok Türk ünlü de gecede yer aldı.

Geceye katılan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, kırmızı halıda verdiği röportaj sırasında sunucuyla arasında geçen kısa ama dikkat çekici diyalogla gündem oldu.

Sunucunun; "Bana Arapça öğretmen gerekiyor" sözleri üzerine Büyüküstün, "Sana Türkçe öğretsem nasıl olur?" yanıtıyla gündeme geldi.

