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Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'ten depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi

Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, depremzede çocuklar için Fransa'da yardım gecesi düzenliyor. Toplanacak olan paranın tamamı UNICEF Türkiye'ye aktarılacağı belirtildi

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  • Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'ten depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi - Magazin haberleri

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya, yıkıma uğrayan 11 şehirde hayat yeniden yeşertilmeye çalışılıyor.
  • Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'ten depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi - Magazin haberleri

    Birçok ünlü, 6 Şubat'tan itibaren afet bölgesine giderek depremzede vatandaşlarımıza yardım etmeye ve hayati ihtiyaçlarını karşılamaya yardım ediyor.
  • Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'ten depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi - Magazin haberleri

    Bu isimlerden biri olan oyuncu Tuba Büyüküstün de meslektaşı Fırat Çelik ile birlikte depremlerden etkilenen milyonlarca çocuk için düzenlenen yardım gecesinde ev sahipliği yapacak. 
  • Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'ten depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi - Magazin haberleri

    UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fransız sanatçıların katılımı ile 3 Nisan 2023'te La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecenin tüm geliri UNICEF Türkiye’ye aktarılacak" ifadelerine yer verdi.
  • Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'ten depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi - Magazin haberleri

    YARDIM KAMPANYASINA KATILACAK OLAN ÜNLÜLER:

    Artus - Oyuncu

    Jeremy Ferrari - Oyuncu

    Paul Mirabel - Komedyen

    Verino - Oyuncu

    La Bajon - Komedyen

    Camille Aumont Carnel - Yazar

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