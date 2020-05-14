İHA

Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ramazan Kargılı’nın ihtiyaçtan doğan icatlarından haberden olan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, video konferans ile 18 yaşındaki öğrenciyle görüşme yaptı. Görüşmeye, Köyceğiz Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Behzat Ekici de katıldı.

Kargılı’yı 22-27 Eylül’de yapılması planlanan TEKNOFEST e davet eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, görüşmede yaptığı konuşmada; “Antalya’da yapılacak olan ve beş bini aşkın araştırmacının olduğu 2020 Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği kampına davet ediyorum. Senin yaptıkların, kendine yeter olmak, yerli ve milli olmak bağlamında beni çok heyecanlandırdı. Sadece heyecanlanmadım aynı zamanda bana sorumluluk da yükledi. Geleceğin Teknoloji Yıldızları var. Seni oralarda görmek isteriz. Mutlaka seni görmek için Köyceğiz’e geleceğim. Kurum olarak da şahsen de elimizden geleni yapacağız. Sözümün arkasındayım.” diye konuştu. Prof. Dr. Mandal, Ramazan Kargılı’nın bugünlere gelmesinde emeği geçenlere de özel olarak teşekkür etti.

Köyceğiz Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ da TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ettikten sonra; “Başkanım, bizler henüz derdimizi bile söylemeden derman olacak cümleler kurdunuz, teşekkür ediyoruz. Sizleri Cennet Köyceğiz de ağırlamaktan onur duyarız.” diyerek memnuniyetini ifade etti.

Köyceğiz Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, “Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Sazak Mahallesi’ne bağlı Kozluca’da oturan, Ramazan Kargılı isimli öğrencimizin yerleşim yerinin okuluna uzaklığı nedeniyle ilkokulda taşımalı eğitimle, ortaokuldan sonra ise yatılı okula yerleştirilerek yakından takip etmeye başladık. Ortaokul yıllarından bu yana farklı bir yapısı olduğunu gözlemliyorduk. Sınırlı imkânlarla bazı ilginç işler yapıyordu. TÜBİTAK gözlemcisi Prof. Dr. Yüksel Özdemir’in de katıldığı, Köyceğiz de düzenlenen 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliğinde, “Biber Doğrama Makinası” adlı eseri ile birinci oldu. Dereceye giren Ramazan Kargılı'yı yüreklendirmek için çeşitli hediyeler verdik. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kodla Muğla' projesi kapsamında Kodlama ve Robotik Şenliği düzenlendi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde düzenlenen şenlikte yaptığı icatlarla yoğun ilgi gördü. Evlerinde elektrik olmadığı halde geri dönüşüm malzemelerinden işe yarar icatlar yapması dikkatlerden kaçmadı. Onun gibi yetenekli öğrencilerin kaybolmaması için çeşitli adımlar atıldı. Bunlardan en önemlisi ise öğrencimizin okulu olan Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde Kodlama ve Robotik Atölyesi açıldı. Bu günlere kadar geldi. Ama bizlerin yapacakları artık öğrencimize yetmez oldu. Buluş ve icat konusunda ilk akla gelen kurum TÜBİTAK’a ve Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ a ulaşmış olduk. Ramazan'ı başarılarından dolayı tekrar tebrik ediyorum. Gelecek yaşantısının icatlarla geçmesini umuyor, öğrencimizi iyi yerlerde görmeyi bekliyoruz." dedi.