Tüfekle fotoğraf faciayla sonuçlandı!
Gaziantep'te 14 yaşındaki bir çocuk, fotoğraf çektirdiği tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde fotoğraf çektirdiği silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan çocuk yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre kentte dün akşam saatlerinde arkadaşının evinde silahla fotoğraf çektiren O.C (14), silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.
Eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevk edilen O.C, müdahaleye rağmen bu sabah hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi, Adli Tip Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.