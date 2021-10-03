Tüfekle selfie ölüm getirdi! 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinde yaşayan Bekir (19) ve kuzeni Furkan T. (18), evde bulunan pompalı tüfekle özçekim yapmak istedi.

AA'da yer alan habere göre, bu sırada silahın kazara ateş alması sonucu Bekir T. ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekibince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bekir T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bekir T'nin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından Furkan T. gözaltına alındı.