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Tüfekle vurulan ayının hali yürekleri sızlattı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Düşes tedavisinin tamamlanmasının ardından hayatını tabiatta sürdürecek kadar sağlıklı olması halinde yeniden doğaya bırakılacak ve üzerine takılan verici ile izlenebilecek. Aksi halde ise Ovakorusu’nda diğer arkadaşlarının yanında yaşamını sürdürecek" dedi.

28.10.2018 - 12:46 | Güncelleme: İHA

Geçtiğimiz günlerde Karabük’te Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine yaralı bir boz ayı görüldüğü ihbarı ulaştı. İHA'nın haberine göre, duyarlı insanların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, yaralı ayıyı Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde bulunan Çanakçılar Hayvanat Bahçesi’ne nakletti ve burada ilk müdahale gerçekleştirildi.

"Düşes" adı verilen boz ayının genel durumunun kötü olduğunun anlaşılması, yaralarının aşırı derece enfeksiyon kapması, çok zayıf ve bitkin olması üzerine, uygulanan anestezi ile yaralı hayvanın acilen Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine nakli sağlandı. Yol boyunca da ara ara yaralı ayının tedavi ve kontrolleri yapıldı. Burada detaylı olarak tetkik ve incelemeleri yapılan yaralı boz ayının faklı açılardan çekilen röntgenlerinde vücudunda saçma tanelerinin olduğu, ancak vücudunda kırık ve çatlak bulunmadığı tespit edildi.



Veteriner Fakültesinde genel tedavi ve bakımları yapılan Düşes, Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı’na götürüldü. Yaralı hayvanın tedavisine DKMP Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı’nda devam edilecek.

BAKAN PAKDEMİRLİ: DÜŞES, TÜRKİYE'NİN İLK AYI BARINAĞINDA TEDAVİ ALTINDA


Ovakorusu Ayı Barınağı’nın çeşitli sebeplerle güçten düşmüş ve yeniden doğaya bırakılamayacak durumdaki ayılara ev sahipliği yaptığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye’nin ilk ayı barınağı olan ve 30 hektarlık bir alanı bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı, bugün itibarıyla 80 ayıya hizmet veriyor" bilgisini verdi.



Yaralı boz ayı Düşes’in barınakta tedavi altında tutulduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Düşes tedavisinin tamamlanmasının ardından hayatını tabiatta sürdürecek kadar sağlıklı olması halinde yeniden doğaya bırakılacak ve üzerine takılan verici ile izlenebilecek. Aksi halde ise Ovakorusu’nda diğer arkadaşlarının yanında yaşamını sürdürecek” değerlendirmesinde bulundu.

 

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