Tarsus'ta tüfekli, bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 12 yaralı Mersin Tarsus'ta iki grup arasında başlayan tartışma pompalı tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda saçmaların isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan pompalı tüfek ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Tarsus'a bağlı Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Rasim Dokur Bulvarı üzerinde bulunan oto kiralama işletmesi sahibi D.U.Y. (29) ile otomobil sürücüsü A.A.T. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

RASTGELE ATEŞ AÇTI Fotoğraf: AA Taraflar arasında gerginlik artarken oto kiralama dükkanının sahibi D.U.Y, iş yerinden aldığı pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Yaşanan arbede sırasında iki taraftan Yakup T. (17), T.T. (44), M.T. (51), M.T. (42), Y. T. (21), S.T. (19), B.T. (26), D.U.Y, G.Y. (35), C.M.Y. (26), S.Y. (37) ve H.Ç. (20), saçma, bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı.