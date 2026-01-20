Tugay: Ya hizmet getirsinler ya da engel olmasınlar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Fuar İzmir'de kapılarını açan IF Wedding Fashion İzmir 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın açılış töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kentin sorunları, kredi onayları ve mülkiyet tartışmaları hakkında konuşan Başkan Tugay, göreve geldiği günden bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurt dışından temin ettiği hiçbir kredinin onaylanmadığını ifade etti.

"HİÇBİR ANLAŞMA ONAYLANMADI"

Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri için finansman desteğine ihtiyaç duyulduğunu ve belediyenin kendi kredi notuyla uluslararası kuruluşlardan anlaşmalar yaptığını hatırlatan Tugay, "Bu anlaşmaların bakanlıktan onaylanması lazım. Bakanlık onayı, merkezi idarenin bu krediye kefil olması demek değil, bir kefil istenmiyor. Ben 22 aya yakın süredir görevdeyim. Bu süre içinde hiçbir anlaşma onaylanmadı. Maliye Bakanımızla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla görüştük. 'Yapılır, hallederiz' dediler ama şu ana kadar halledilmiş değil" diye konuştu.

Şakran'a yapılacak kanalizasyon, arıtma tesisleri, Buca metrosunun uzatılması, tramvay ve elektrikli otobüs alımları gibi projelerin kredilerinin beklediğini dile getiren Tugay, bu konuların siyaset üstü görülmesi gerektiğini vurguladı. Tugay, "Biz Ankara'dan para istemiyoruz. Kendi yaptığımız dış kredi anlaşmalarının mevzuat gereği onaylanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ ÇEVRE YOLU İÇİN ADIM ATILMIYOR" İzmir'in ulaşım projeleri hakkında da konuşan Tugay, AK Partili yerel siyasetçilere seslenerek şunları söyledi: "İzmir'e ne hizmet getirdiniz? İkinci çevre yolunu yapacağız diye söz verildi ancak hala bir şey yok. O merkezi yönetimin sözüydü aynı zamanda. Altınyol'da, çevre yolunda trafik sıkışıklığını herkes görüyor. Biz belediye olarak ulaşım projeleri yapıyoruz ama asıl çözüm ikinci çevre yolunda. Bir an önce başlaması lazım ama adım atılmıyor. Altyapıda, ulaşımda, kentsel dönüşümde beklediğimiz desteği görmüyorum." "İZMİR HALKININ MALINA ÇÖKEMEZLER" Belediyeye ait Eşrefpaşa Hastanesi ek binası, Egemenlik Binası ve Meslek Fabrikası binalarının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınmasına tepki gösteren Başkan Tugay, konuyu yargıya taşıdıklarını açıkladı. Tugay, "Haberimiz ve bildirim olmadan, Vakıflar Genel Müdürlüğü bir belge üzerinden üç binayı tapuda kendi üzerine geçirmiş. Bu binalar belediyenin aktif olarak kullandığı, ticari amaç gütmeyen, kamu hizmeti verilen yerler. İzmir halkına ait olan bu binalara el koymak inanılmaz bir tavır. Mahkemeye başvurduk ve ihtiyati tedbir kararı alındı. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İzmir halkının malına çökemezler, buna izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.