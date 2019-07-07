Bir süredir Beşiktaş Futbol Kulübü'nün başkanı Fikret Orman ile aşk yaşayan ve Bodrum'da çekilen fotoğrafları ile aşkları belgelenen Tuğba Coşkun, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve uzun süre alışveriş yapan Coşkun, alışveriş merkezinden ayrılırken objektiflere takıldı.
Vale noktasından aracını teslim alırken görüntülenen Tuğba Coşkun, muhabirlerin sorularına cevap vermeyerek hızlı adımlarla aracına binip alışveriş merkezinden ayrıldı.
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