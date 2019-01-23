Eski sevgililerinin yakışıklılıklarını kaybettiğini ve çirkinleştiği için o dizileri kapattığını belirten şarkıcı, "Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller. Benim dönemimde daha iyilerdi. Ekranda eski sevgililerime baktığımda ‘Ben bunları nasıl beğenmişim’ diye kendime hayret ediyorum" şeklinde konuştu.
Ekinci, şimdilerde dizi ve sinema filmlerinde rol alan İbrahim Çelikkol, Cengiz Coşkun, Ümit Cem Şenol gibi isimlerle bir dönem aşk yaşamıştı.
Ekinci çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından bir açıklama daha yaptı:
Ünlü şarkıcı şunları söyledi:
Kimseyi anmak istemezdim. Nişantaşı’nda basın 'eski erkek arkadaşlarınızın dizilerini izliyormusunuz?' diye sordu. Doğal olmak istedim, 'hayır çirkin oldular' dedim. Çünkü o an çirkinin açıklamasını yapamazdım gır gıra vurdum. Bu haber bugün yayıldı. Sizleri çok iyi anlıyorum bu insanları dizilerden senaryolarından dolayı sempatiniz var fakat bazı konular vardır ki madalyonun tersi dedikleri...
Size şöyle iki kısa dipnot: Cengiz'in babası tanıdığım ilk sene hayattaydı ikinci yıl kanser oldu kaybettik. Allah rahmet eylesin her zaman yanlarında oldum sizler daha tanımıyorken sonraki iki yıl Faruk Aksoy’un yapımında 1453 İstanbul'un Fethi ve Esin Yağmurdereli'nin yapımında oynamasını sağladım. Toplam 3 yıl yaşadık. Ben 3 yıl önce babamı kaybettiğimde 'başın sağolsun' demedi canı sağolsun.
Gelelim İbrahim’e babası tanıdığımda önceden çok erken vefat etmişti, allah rahmet eylesin, yetimdi. Çok zorluklarla o yaşa gelmişti. Osman Sınav keşfetmiş fakat iki sene boşta kalmıştı. Tamamen alkol ve sağlıksız bir yaşam içindeydi evimi açtım arabamı verdim. Disiplinim sayesinde iki senede sizler onu ekranda gördünüz ne yazık ki İbrahim de babamı kaybettiğimde başsağlığı dilemedi, onun da canı sağolsun fakat bu adamlar senaryoda adam gerçekte bu kadarlar. Kalpleri de yüzlerine vurdu çirkinleştiler. Neden çirkin olduklarını anlayın diye yazıyorum. Bu ayrıntılara girmeyecektim baktım bana çok sallıyorsunuz bilin istedim. İnkar eden varsa buyursun. Ben hala aynıyım kimsenin ağzının açamadığı kendimin patronuyum sevenlerim sayesinde. Ailelerine saygım sonsuzdur kimse çocukları yüzünden bana darılmasın. Bunlar bebe hala, sanat camiasının sarhoşlugu ile nefes alıyorlar. Adamlıklarını abartmayın sadece bana yeter. Şimdi durumları iyi, olmasa yazarak olanı paylaşmazdım. Bu arada ikisini de ben terk ettim. Biri cimriydi... Diğerini hiç sormayın... Aklınıza yanlış şeyler gelmesin sadece konu uzadı kapansın istedim. Demek ki zamanı gelmiş çekirdek konuların....
Ekinci, şu sıralar ise oyuncu Mustafa Kazar ile aşk yaşıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.