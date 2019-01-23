6 | 16

Gelelim İbrahim’e babası tanıdığımda önceden çok erken vefat etmişti, allah rahmet eylesin, yetimdi. Çok zorluklarla o yaşa gelmişti. Osman Sınav keşfetmiş fakat iki sene boşta kalmıştı. Tamamen alkol ve sağlıksız bir yaşam içindeydi evimi açtım arabamı verdim. Disiplinim sayesinde iki senede sizler onu ekranda gördünüz ne yazık ki İbrahim de babamı kaybettiğimde başsağlığı dilemedi, onun da canı sağolsun fakat bu adamlar senaryoda adam gerçekte bu kadarlar. Kalpleri de yüzlerine vurdu çirkinleştiler. Neden çirkin olduklarını anlayın diye yazıyorum. Bu ayrıntılara girmeyecektim baktım bana çok sallıyorsunuz bilin istedim. İnkar eden varsa buyursun. Ben hala aynıyım kimsenin ağzının açamadığı kendimin patronuyum sevenlerim sayesinde. Ailelerine saygım sonsuzdur kimse çocukları yüzünden bana darılmasın. Bunlar bebe hala, sanat camiasının sarhoşlugu ile nefes alıyorlar. Adamlıklarını abartmayın sadece bana yeter. Şimdi durumları iyi, olmasa yazarak olanı paylaşmazdım. Bu arada ikisini de ben terk ettim. Biri cimriydi... Diğerini hiç sormayın... Aklınıza yanlış şeyler gelmesin sadece konu uzadı kapansın istedim. Demek ki zamanı gelmiş çekirdek konuların....