Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2020 yarışmacıları açıklandı. Survivor 2020 ünlüler kadrosunda yer alan Tuğba Melis Türk'ün kim olduğu merak ediliyor. Peki Tuğba Melis Türk kimdir? kaç yaşında ve nereli?

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya’da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmişlerdir. İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci oldu.