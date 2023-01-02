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Tuğba Özay'ın babası acısı: Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin!

Geçtiğimiz cumartesi günü babasının vefatıyla sarsılan Tuğba Özay, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Babasının mezarından bir fotoğrafını yayınlayan eski manken, "Alev alev üşümek nedir bana bunu öğrettin ya babacığım... Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin" dedi

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  • Tuğba Özay'ın babası acısı: Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin!

    Tuğba Özay, babasının acısıyla yıkıldı. Eski mankenin babası şair İlhan Özay 68 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele ettiği ve nefes darlığı sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenildi.
  • Tuğba Özay'ın babası acısı: Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin!

    1954 doğumlu Trabzonlu şair ve ödüllü ders kitabı yazarı İlhan Özay, Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

    Tuğba Özay cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.
  • Tuğba Özay'ın babası acısı: Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin!

    "KEŞKE BUNU ÖĞRETMESEYDİN..."

    Eski manken babasının defnedildiği akşam mezar başında duygusal bir mesaj paylaştı. Özay, "Hep yanında olacağım canım babacığım... İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim... Ne ilk gece ne bugün ne yarın.. Ben hep senin başının ucunda olacağım... Ta ki yanına gelene dek... Geleceğim babacığım... Yanına da geleceğim... Alev alev üşümek nedir bana bunu öğrettin ya babacığım... Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin...
    kızın guguk" ifadelerini kullandı.
  • Tuğba Özay'ın babası acısı: Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin!

    BABASI İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

    Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan Tuğba Özay, babasının yoğun bakımda tedavi gördüğünü ancak yaşayıp yaşamadığının kendisinden saklandığını belirtmiş, sevenlerinden dua istemişti.
  • Tuğba Özay'ın babası acısı: Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin!

    Özay'ın, "Babam yaşasın, ben öleyim. Ne olur dua edin" paylaşımı yürek yakmıştı.

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