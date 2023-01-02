"KEŞKE BUNU ÖĞRETMESEYDİN..."



Eski manken babasının defnedildiği akşam mezar başında duygusal bir mesaj paylaştı. Özay, "Hep yanında olacağım canım babacığım... İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim... Ne ilk gece ne bugün ne yarın.. Ben hep senin başının ucunda olacağım... Ta ki yanına gelene dek... Geleceğim babacığım... Yanına da geleceğim... Alev alev üşümek nedir bana bunu öğrettin ya babacığım... Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin...

kızın guguk" ifadelerini kullandı.