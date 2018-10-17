MasterChef izleyicileri tarafından merak edilen Tuğçe Sökesoğlu, modellik ve oyunculuk yapmaktadır. Bir yandan da tiyato eğitimi almıştır. Türk televizyonlarında yayınlanan birçok dizide yan rollerde yer almıştır. Peki, Tuğçe Sökesoğlu kimdir? Tuğçe Sökesoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

TUĞÇE SÖKESOĞLU KİMDİR?

Tuğçe Sökesoğlu 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.72 boyunda ve 55 kg ağırlığında olduğu bilinen Tuğçe Sökesoğlu modellik ve oyunculuk yapmaktadır. Tuğçe Sökesoğlu'nun Tiyatro eğitimi de vardır.

Türk Televizyonlarında yayınlanan birçok dizide yan rollerde rol almıştır. Ayrıca Tuğçe Sökesoğlu'nun klip oyunculuğu deneyimleri de vardır.

Fox TV'de yayınlanmakta olan ve jüri koltuğunda Ayşe Brav, Gül Gölge Saygı, Raşit Bağzıbağlı gibi isimlerin oturduğu Gardırop Savaşları yarışmasına katılmıştır

Fox TV ekranlarında iki sezondur yayınlanan ve Gizem Dinibütünoğlu, Aycan Demirci, Gizem Ay, Didem Ezgi Akın gibi isimlerin de yarışmış olduğu Gardırop Savaşları adlı moda yarışmasına katılan Tuğçe Sökesoğlu, ilk haftadan dikkat çekmeyi başarmıştır.

TUĞÇE SÖKESOĞLU'NUN YER ALDIĞI PROJELER

Gardırop Savaşçıları

Tatlı İntikam

Aşk Yalanı Sever

MasterChef

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