        Tuğçe Tayfur Aydın: Babamın üzerinden para kazanıyorsunuz

        Tuğçe Tayfur Aydın: Babamın üzerinden para kazanıyorsunuz

        2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un ardından ailesinde çıkan miras krizi devam ediyor. Tuğçe Tayfur Aydın, kardeşi Ferdi Taha Tayfur'un babasının eserlerini Ferdifon'da toplamasına tepki gösterdi

        Giriş: 24.11.2025 - 09:42 Güncelleme: 24.11.2025 - 09:53
        Miras krizi sürüyor: Tedbir koydurduk
        Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının oğlu Ferdi Taha Tayfur, geçtiğimiz günlerde babasının eserleriyle ilgili bir duyuruda bulundu.

        Ferdi Taha Tayfur, babasının eserlerinin Ferdifon'da toplandığını açıkladı. Yapılan açıklamada; "Plak, kaset, video film ve arşiv çalışmalarımız artık Ferdifon'da" denildi.

        Ferdi Taha Tayfur'un bu açıklaması miras krizinin fitilini yeniden ateşledi.

        "TEDBİR KOYDURDUK"

        Bunun üzerine Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Aydın; "Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz. Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Ki bu miktar 3 ayda bir 2 - 2.5 milyon liraya varıyordu. Bu kesilince hemen dediniz ki; ‘Bir plak çıkaralım, plaklardan para kazanalım’ dediniz ama o da olmayacak. Türk adaletine sonsuz güvenimiz var. Babamın iyi niyetini suistimal ediyorsunuz, babamın üzerinden para kazanıyorsunuz" dedi.

        MİRAS KRİZİ

        Ferdi Tayfur, vasiyetini; 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdı. 2 Ocak 2025’te hayatını kaybeden sanatçının vasiyeti, geçtiğimiz aylarda Marmaris Adliyesi'nde açıklanmıştı. Vasiyete göre; Ferdi Tayfur’un Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazları; Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlanmıştı.

        Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir daire; Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki sekiz villa; LÖSEV’e, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakılmıştı. Sanatçının diğer mal varlıkları ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak verilmişti.

        Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın
        Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın

        Vasiyet listesinde; oğlu Timur Turanbayburt ile sağlığında davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın yer almadığı ortaya çıkmıştı. Vasiyetin açıklanmasının ardından, Timur Turanbayburt ile Tuğçe Tayfur Aydın, vasiyete itiraz etmiş ve kayyum atanması talep etmişti. Avukatları Edanur Türker Yıldız, vasiyete karşı çıktıklarını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV’e yapılan bağışlar hariç tüm mal varlığına tedbir konulmasını ve kayyum atanmasını istemişti.

        Tuğçe Tayfur, miras yüzünden akrabalarıyla mahkemelik oldu. Tuğçe Tayfur Aydın, devam eden dava süreci hakkında; "7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum" dedi. Babasının vasiyeti hakkında da konuşan Tuğçe Tayfur Aydın; "Heyet raporu olmadan vasiyette tek doktorun imzası var. Babam hastanedeyken 'Grip' dediler, cenazesi geldi" diye konuştu.

        FERDİ TAYFUR'UN VASİYETİNDE GEÇEN İSİMLER:

        Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt (ortada) ile yaptı.

        Ferdi Tayfur eski eşine mirasından pay bıraktı. Çiftin bu evlilikten Tuğba ve Funda adında iki kızları doğdu.

        TORUNLARI; ULAŞ DINIZ, DERİN DINIZ, ZEYNEP DOĞRUL, CAN DOĞRUL

        Ferdi Tayfur; evli olan kızları Tuğba Dınız ile Funda Doğrul'un ikişer çocuğuna miras bıraktı. Ferdi Tayfur'un torunları; Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul ve Can Doğrul, dedelerinin mirasından paylarını alacak.

        OĞLU FERDİ TAHA TAYFUR

        Ferdi Tayfur, son birlikteliğini Habibe Ümyani Demir ile yaşadı. 64 yaşındayken bir kez daha babalık sevinci yaşayan Ferdi Tayfur'un bu birliktelikten de Taha Turanbayburt adında bir oğlu daha dünyaya geldi. Sonrasında Ferdi Tayfur ile Habibe Ümyani Demir yollarını ayırdı. Taha Turanbayburt da babasının mirasından üzerine düşen hakkı alacak.

        YEĞENLERİ; NEFES LİLA GÖZALICI, ŞİRİN GÖZALICI, FERDİ TAYFUR TURANBAYBURT, BUSE TURANBAYBURT, EMİRHAN TURANBAYBURT NİLÜFER TURANBAYBURT

        Ferdi Tayfur ayrıca, yeğenleri Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı öğrenilmişti.

