        Tuğyan Gülter'in avukatı, 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

        Tuğyan Gülter’in avukatı, 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

        Şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ortaya atılan iddialar yargıya taşındı. Avukat Merve Uçanok, müvekkillerini gizli ses kaydı aldığı öne sürülen B.D., R.G., Ç.K., Ferdi Aydın, Avukat Gülşah M., Avukat Gizem A., Avukat Özge Ö. ile Kervan E. tarafından hedef alındıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 19:51 Güncelleme: 09.12.2025 - 19:51
        Suç duyurusunda bulundular
        Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

        Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun da avukatlığını yapan Merve Uçanok, müvekkilleriyle birlikte Yalova Adliyesi’ne gelerek müvekkilleri hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu ileri sürdükleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

        'ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL' SUÇLAMASI

        Uçanok, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle müvekkillerinin bilgisi dışında ses kayıtları alan B.D., R.G., Ç.K., Ferdi Aydın ile avukat Gülşah M., avukat Gizem A., avukat Özge Ö. ve Gülter’in erkek arkadaşı Kervan E. hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

        Dosya kapsamında İ.Ö.’nün de avukatlığını yapan Uçanok, gazetecilik görevini ifa ederken düşünce ve görüşlerini açıkladığı için müvekkilinin sözlü şiddete maruz kaldığına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Avukat Uçanok açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

        "KİŞİSEL VERİLER İFŞA EDİLİYOR, KUTSAL DEĞERLER HEDEF ALINIYOR"

        "Sözde kadına karşı şiddetin hesabını soracaklarını iddia eden birtakım kişiler, kontrolsüz sosyal medya platformlarında, özellikle gece yarısından sonra gerçekleştirdikleri yayınlarda İ.Ö.’nün kişisel verilerini ifşa etmekte, özel hayatına, aile hayatına, kadınlığına ve her türlü kutsal değerine saldırmaktadırlar. Bu saldırılar, salt kendisinin kadın olması ve gazetecilik faaliyeti kapsamında görüşlerini açıklamasından ötürü yapılmaktadır. Yine sözde Türk toplumunun kendilerine destek verdiğini iddia eden bu kişiler, bir kadının hem toplumsal olarak hem de inancımızda kutsal sayılan değerlerini ayaklar altına almakta hiçbir beis görmemektedir. Bu durum hem müvekkilimizi hem de ailesini çok zor duruma düşürmekte, mağduriyetlerine sebep olmaktadır.

        "KADINLARI HEDEF TAHTASI HÂLİNE GETİRİYORLAR"

        Üstelik bu kişiler, eylemlerini yalnızca İ.Ö.’ye değil, bilhassa kadınlar olmak üzere kendilerinden farklı düşünen, tarafsız ve objektif bir şekilde meseleleri ele almaya çalışan herkese yöneltmekte; bir linç furyası başlatarak algı operasyonu ile kendilerini haklı göstermeye çalışmaktadırlar. İ.Ö., bir kadın ve demokratik topluma katkı veren, halkın haber alma hakkını temsil eden bir gazeteci olarak tüm haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Biz de avukatları olarak, toplumu manipüle ederek kadınlarımızı hedef tahtası hâline getiren kişiler ve zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz."

        YENİ SUÇ DUYURULARI YOLDA

        Dosya kapsamında üzerinde çalıştıkları bazı suçlarla ilgili de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Uçanok, yakın zamanda benzer suçlara karışan kişi ve kurumlarla ilgili de suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

        #Gül Tut
        #Güllü
        #Tuğyan Gülter
        #Sultan Nur Ulu
