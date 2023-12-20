TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını ne zaman açıklayacak?
Emekli ve memur maaşlarında kritik zam için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerine döndü. Kasım ayında yıllık bazda yüzde 61,98 olarak açıklanmasının ardından 2023 Aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. Peki, Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun Kasım ayı enflasyon rakamını açıklamasıyla gözler Aralık ayına döndü. Yeni enflasyon oranlarının açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...
TÜRİK ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Kesin bir tarih olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
TÜİK KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Kasım'da TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasım'da en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.