Tükenmez Kalem Lekesi Çıkaran Çözümler: Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Hayatımızı kolaylaştıran pek çok eşya ya da malzeme, bazı durumlarda korkulu bir rüyaya dönüşebiliyor. Temizlik sırasında damlayan çamaşır suyu ya da yemek yaparken sıçrayan yağ lekesi gibi… Zorlayıcı lekelerden biri de şüphesiz tükenmez kalem lekesi. Bunun nedeni ise tükenmez kalemin içinde bulunan mürekkepte yer alan boya katkısı. Tükenmez kalemin kalıcı olmasını sağlayan mürekkepteki bazı maddeler, tükenmez kalem lekesini inatçı hale getiriyor. Tükenmez kalem koltuk, çanta, kıyafet, halı gibi pek çok alana, kolayca bulaşabiliyor. Çantanızda taşıdığınız tükenmez kalem mürekkebinin siz hiç fark etmeden akarak, pek çok eşyanıza zarar verdiği olmuştur. Ya da bulmaca çözerken koltuk kenarında unutulan bir kalemin koltuğunuzu ve ortalığı batırdığı… Tükenmez kalem lekesinden muzdarip olanlar, tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar sorusuna yanıt arıyorlar. Bizde sizler için koltuktan tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar, kıyafetten tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar ve kurumuş tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar gibi soruları yanıtladık.

Koltuktan Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar? Tükenmez kalem mürekkebi eğer koltuğunuza damladı ise telaşlanmanız normal. Evinizin en önemli eşyalarınızdan biri olan koltuktan tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar diye merak ediyorsanız, koltuklarınızın kumaş türüne göre bir temizlik yapmanızı önereceğiz. Koltuk kumaşınız her ne olursa olsun ilk önce emici bir bezle yüzeydeki mürekkep lekesini alın. Bu işlemi yaparken mürekkebin yayılmamasına özen gösterin. Mürekkep yağ bazlı bir boya türü olduğu için kumaşa derinlemesine işleyebilir. Bu nedenle mürekkebin kabasını aldıktan sonra hızlı davranmalısınız. Fazla mürekkebi aldıktan sonra az miktardaki ılık su ile lekeyi nemlendirin. Ardından temizlik için uygulayabileceğiniz hem doğal hem de kimyasal yöntemler var. Doğal yöntemlerden ilki limon ve karbonat… Limon suyu ve karbonat, macun kıvamına getirilerek lekeye uygulanabilir. İkinci doğal yöntem ise beyaz sirke ve sıvı bulaşık deterjanı karışımı. Nemli bir bez ve hazırladığınız karışımla koltuk üstündeki lekeyi nazikçe silebilirsiniz. Denemenizi önereceğimiz sonuncu doğal yöntem ise süt… Leke üzerine bir miktar süt dökerek birkaç saat bekleyin ve ardından nemli bez ile lekeyi silin. Bu doğal yöntemler işe yaramdı ise kullanabileceğiniz bazı kimyasallara başvurmalısınız. Bu kimyasallar; saf alkol, aseton ya da profesyonel temizlik ürünleri olabilir.

Deriden Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar? Tükenmez kalem lekesi deri bir koltuk, sandalye ya da çantaya da bulaşabilir. Bu durumda deriden tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar sorusunu soranlar için temizlik sıralamasının az önceki gibi olduğunu belirtelim. İlk aşama her zaman fazla mürekkebi emici bir bezle, etrafa yaymadan almak olacak. Ardından temizlik yönteminize karar vererek işleme başlamalısınız. Kabasını aldığınız leke için ılık su ve sabun karışımı hazırlayın. Mikrofiber bir bez ile lekeyi yaymadan, nazikçe silin. Bu işlem olumlu sonuç vermezse beyaz sirke ve karbonat karışımından da yardım alabilirsiniz. Doğal yöntemler ile lekeyi geçiremediğiniz durumda da yine saf alkol, saç spreyi ya da profesyonel temizlik malzemelerinden faydalanabilirsiniz. Eğer kimyasal yöntemle temizlik yapmayı tercih ettiyseniz, maske ve eldiven kullanarak işlemi gerçekleştirmeyi unutmayın. Kıyafetten Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar? Mürekkebin bulaşarak canınızı sıkacağı yerlerden biri de giysileriniz. Özellikle üzerinizde sevdiğiniz bir kıyafet varsa mürekkep lekesinin çıkmamasından korkmanız çok normal… Bu durumda, kıyafetten tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar sorusu gündeme geliyor. Hepimizin başına muhakkak gelmiş olan bu kaza için de hem doğal hem kimyasal temizlik yöntemlerini uygulayabilirsiniz. İlk olarak soğuk süt yönteminden bahsedelim. Bir kabın içine koyduğunuz soğuk sütte, giysinizin lekeli kısmını bekletin. Ne kadar uzun beklerse sonuç o kadar iyi olacaktır. Ancak lekeyi süt ile çözemediyseniz, deneyeceğiniz bir diğer doğal yöntem, beyaz sirke ve karbonat birleşimi. Köpüren karışımı nazikçe lekeli bölgeye uygulayabilirsiniz. Tüm bu doğal yöntemlerden sonuç alamadığınız durumda da yine deterjan, alkol bazlı ürünler ya da profesyonel temizlik malzemelerine başvurmanız gerekecek.