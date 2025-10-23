Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.720,80 %1,06
        DOLAR 42,0575 %0,30
        EURO 48,9021 %0,19
        GRAM ALTIN 5.528,29 %-0,81
        FAİZ 40,62 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 65,35 %-1,16
        BITCOIN 111.101,00 %1,40
        GBP/TRY 56,0206 %0,11
        EUR/USD 1,1618 %0,00
        BRENT 66,01 %0,03
        ÇEYREK ALTIN 9.038,75 %-0,81
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici güveni ekimde düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici güven endeksi ekimde aylık yüzde 0,3 azaldı

        Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 azalışla 83,6 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 10:42 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüketici güveni ekimde düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylülde 83,9 iken bu ay yüzde 0,3 azalışla 83,6 olarak kayıtlara geçti.

        Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 0,1 gerilemeyle 67,8'den 67,7'ye indi.

        Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, eylülde 84 iken bu ay yüzde 0,2 artışla 84,2 oldu.

        Geçen ay 78 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 0,7 artışla 78,6 olarak hesaplandı.

        Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 105,7 iken, bu ay yüzde 1,6 azalışla 104'e geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!