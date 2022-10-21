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Tüketici güveni son 1 yılın zirvesinde

Tüketici Güven Endeksi ekimde yüzde 53 yükselerek son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Tüketici güveni son 1 yılın zirvesinde
Tüketici güveni son 1 yılın zirvesinde
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HABERTURK.COM

TÜİK, ekim ayı Tüketici Güven Endeksi gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre ekimde Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.3 oranında artarak 76.2 seviyesine yükseldi. Böylece tüketici güveni son 1 yılın zirvesine ulaştı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim 2022:

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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