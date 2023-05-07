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'Tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinden yanayız'

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Fırsatçıların kamu tarafından tespit edilerek gerekli takiplerin yapılması, ayrıştırılması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinden yanayız" ifadesini kullandı

'Tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinden yanayız'
AA

ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt sıfır araç satışına ilişkin yeni düzenleme konusunda açıklama yaptı.

Tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinden yana olduklarını kaydeden Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Global olarak arzın halen tam olarak talebe yeterli oranda cevap verememesi, ne yazık ki fırsatçıların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Sektör olarak bu fırsatçıların kamu tarafından tespit edilerek gerekli takiplerin yapılması, ayrıştırılması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinden yanayız. Bunu daha önce de dile getirmiştik. Bu düzenlemenin de bu anlamda oldukça caydırıcı ve ağır bir yaptırım olarak kamu yönünden yanlış uygulamaların tespitine imkan tanıyacağını umuyor ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmesi için olumlu karşılıyoruz."

Bozkurt, otomobile olan talebin artığını belirterek, "Sadece ülkemizde değil tüm dünyada, otomotiv sektöründe devam eden başta çip ve hammadde tedariği kaynaklı yaşanan arz problemi ve negatif reel faiz nedeniyle taşıt fiyatlarının endeksli olduğu döviz kurunda bir hareketlenme olabileceği endişesi, tüketicilerin otomobil talebini artırmayı sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Bozkurt, otomotiv sektöründe tedarik sorunlarının tam olarak çözülmediğine vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Otomotiv sektörü yönünden 2023 için tahminler yapılırken, global piyasalardaki gelişmeleri de değerlendirmek gerekiyor. Şu anda Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor; tedarik sorunları tam olarak çözülebilmiş değil ve karşımıza enflasyon ile artan maliyetler de çıkmaya devam ediyor. Diğer yandan özellikle arz konusunda yaşanan sıkıntılarla, 2018’den bu yana hem filo hem perakende tarafında ertelenen bir talep olduğunu görüyoruz. Normal şartlarda pazarın 1 milyonun üzerinde olacağını ifade edebilirdik fakat mevcut parametreler, arz sorunlarının, kredi sınırlamalarının bu rakamlara ulaşılmasının önünde bu sene de engel teşkil edeceğini gösteriyor."

YETKİ BELGELERİ İPTAL EDİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek ve bu işletmelere bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek.

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