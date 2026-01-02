Habertürk
        Tükettiği abur cuburun da etkisiyle 198 kiloya kadar çıkan genç 6 ayda 50 kilo verdi

        Tükettiği abur cuburun da etkisiyle 198 kiloya kadar çıkan genç 6 ayda 50 kilo verdi

        Afyonkarahisar'da tükettiği paketli gıdaların da etkisiyle 198 kiloya kadar çıkan genç, kendisi gibi mide küçültme ameliyatı olan annesiyle ideal kilolarına kavuşmak için birbirlerini cesaretlendiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:00 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:00
        Uğur Tekin (22), 198 kiloya ulaşınca 6 ay önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Obezite Merkezi'ne başvurdu.

        Burada yapılan tahlillerin ardından mide küçültme ameliyatı olan Tekin, 6 ayda 50 kilo verdi.

        130 kilogram olan annesi Şengül Tekin'i (48) de cesaretlendiren genç, iki hafta önce annesinin de ameliyat olmasını sağladı.

        Anne ile oğlu doktor ve diyetisyen kontrolünde ideal kilolarına inmek için beslenme programlarını uyguluyor.

        "OĞLUM RAHATLADI"

        Yaklaşık iki hafta önce olduğu ameliyatla 6 kilo zayıflayan anne Şengül Tekin, oğlu Uğur'un ilkokul yıllarından itibaren abur cubur diye tabir edilen paketli gıdalarla beslendiğini söyledi.

        Paketli gıdalar yüzünden oğlunun her geçen gün doyma hissini kaybettiğini, mutfaktan çıkmamaya başladığını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu: "Oğlum kiloları nedeniyle okul hayatında ve arkadaşlarıyla problemler yaşadı. İçine kapanıktı, konuşamıyordu. Bir şeye öfkelendi mi hemen mutfağa koşuyordu. Çok yemek yiyordu. Uzun süre kendisi kilo vermeye çalıştı. Ama bir türlü başaramadı. Mide küçültme ameliyatıyla kilo verdi. Şu anda 148 kilogram ve işe başladı. Oğlum rahatladı. Merdiven çıkarken sorun yaşıyor, soluk soluğa kalıyordu. Şimdi gayet iyi."

        "NE YAPTIYSAM KİLOLARIMI VEREMEDİM"

        Tekin, oğlunun zayıfladığını görünce kendisinin de mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdiğine değinerek, "Çok diyet programları uyguladım. Ne yaptıysam kilolarımı veremedim. Verdiğim kiloları hızlıca geri alıyordum. Ameliyat sonrası kendimi çok iyi hissediyorum. İdeal kiloma ulaşmak istiyorum. Hedefim 80 kilograma düşmek"diye konuştu.

        Uğur Tekin de hedefinin 100 kilograma kadar düşmek olduğunu belirterek, "Annem bana destek oldu. Annemle kilo verdiğimiz için çok mutluyuz. Hastaneye kontrollere birlikte gelip gidiyoruz. İnşallah, hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

        Anne ve oğulun ameliyatlarını gerçekleştiren Op. Dr. Melih Can Gül ise hastalarının gerekli beslenme programlarına uyarak hedef kilolarına başarılı şekilde ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

